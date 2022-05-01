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Son dakika: Başkan Erdoğan İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İTO Başkanı Avdagiç’i kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.

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