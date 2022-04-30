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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem! Başkan Erdoğan faktörü ülke basınında

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem! Başkan Erdoğan faktörü ülke basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında geniş ilgi gördü. Yapılan yorumlarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmeye yönelik son aylarda atılan adımlara dikkat çekildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden sonra artmasının beklendiği kaydedildi. Şavk Al Avsat internet sitesindeki detaylarda da "Kral Selman, Erdoğan ve beraberindeki heyeti karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti" denildi.

'TİCARET ARTACAK'
Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde bulunan Al-Shorouk Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdurrahman Başin, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin artırılması ve stratejik ortaklıklara ulaşılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Başin, 2030 vizyonunun birçok alanda sunduğu iddialı projeler ve Suudi Arabistan'ın özellikle Türkiye'nin zengin deneyime sahip olduğu sağlık ve eğitim sektörlerinde sunduğu özelleştirme programları ışığında, Suudi Arabistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki dönemde istikrarlı bir gelişmeye tanık olmasını beklediğini ifade etti.

YENİ BİR DÖNEM
Başkan Erdoğan'ın ziyareti Suudi Arabistan basınının yanı sıra dünya basınında da yer buldu. ABD, Avrupa ve Körfez ülkelerinin haber sitelerinde Ankara ile Riyad arasında son zamanlada ilişkilerin düzelmeye başladığına dikkat çekildi. Reuters Ajansı "Erdoğan'ın ziyareti ile iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem bekleniyor" derken, haberlerde Türkiye'nin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile de ikili ilişkilerinde olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

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