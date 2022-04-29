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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel uçak "TRK" ile saat 22.40'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldıği açıklandı. Başkan Erdoğan'ın kafilesinde çok sayıda bakan ve siyasi isim de yer alıyor. İşte detaylar...

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