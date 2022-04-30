Küresel çapta parlayan yıldız Türkiye! Güvenli limanın adresi değişmedi
Türkiye, geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı politikasıyla uluslararası alanda işbirliği içinde olduğu tüm aktörler nezdinde güven duyulan bir ülke haline geldi.
Barış ve dostluğu temel ilke olarak benimseyen Türkiye, önceki güne Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde, ABD ile Rusya arasında önemli bir takas faaliyetine ev sahipliği yaptı.
ABD ve Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen, ancak olumlu sonuç alınamayan ve 2019 yılında Moskova'da tutuklanan, serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed ile ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülke talepte bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı üzerine Türkiye'nin arabuluculuğunda iade konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı gerekli hazırlıkları başlattı. Takas Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye, geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışıyla uluslararası alanda işbirliği içinde olduğu tüm aktörler nezdinde güven duyulan bir ülke haline geldi.
Son takas da Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği barış ve arabuluculuk misyonunun yanı sıra duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı sadece ABD ve Rusya arasında değil bölgesel ve global düzeyde her türlü barış ve arabuluculuk girişimini üstlenmede son dönemde önemli bir misyon üstlendi.
Bu kapsamda 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romana da yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti. Türkiye bir taraftan tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en kısa zamanda durdurulması ve barışın tesisi amacıyla çabalarını sürdürürken diğer taraftan ABD ve Rusya gibi iki küresel güç arasında takas faaliyetinde olduğu üzere arabuluculuk misyonunu da üstlendi.
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