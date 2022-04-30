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Son dakika: MSB paylaştı! Komandoların nefes kesen görüntüleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Son dakika: MSB paylaştı! Komandoların nefes kesen görüntüleri

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı. MSB'nn sosyal medya hesabından paylaşılan video bu not ile yayımlandı.

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