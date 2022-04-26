26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonları esnasında teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırı sonrası bir askerimizin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu bildirdi.

,

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA