Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonları esnasında teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırı sonrası bir askerimizin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.
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