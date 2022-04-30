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Son dakika: Avrasya Tüneli'nden 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de geçebilecek! Motorlu bisikletler ve elektrikli skuterlar flaş karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Son dakika: Avrasya Tüneli’nden 1 Mayıs’tan itibaren motosikletler de geçebilecek! Motorlu bisikletler ve elektrikli skuterlar flaş karar

Son dakika haberi... Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterlar (e-skuter) ise geçemeyecek.

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