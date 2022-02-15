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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Avrasya Tüneli' açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tünelin ülke ekonomisine katkısı toplam 8,1 milyar lira oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:18Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 14:06