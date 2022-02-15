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Haberler Galeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Avrasya Tüneli' açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'Avrasya Tüneli' açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tünelin ülke ekonomisine katkısı toplam 8,1 milyar lira oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 14:06
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Tünelin 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini kaydetti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını anımsatan Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü.