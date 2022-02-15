Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’Avrasya Tüneli’ açıklaması: 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı

Tünelin 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini kaydetti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: