Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş başladı mı? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması ne zaman başlıyor, bitiyor?
Ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatilinde otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı bildirilmişti. Bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşlar, uygulamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tüm detaylar belli oldu. Peki, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş başladı mı? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...
Ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması başladı mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e yarın veda edeceğiz. İslam alemi Ramazan ayının ardından bayrama kavuşacak. Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak olan vatandaşlara müjdeli haber duyurulmuş ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Peki, ücretsiz otoyol ve köprü uygulaması başladı mı? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜ UYGULAMASI BAŞLADI MI?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 30 Nisan 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.
İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
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