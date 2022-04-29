AK Partili Ömer Arvas: 6’lı masa 2023’ü görmeden dağılacak! Mecburiyetten bu masada oturuyorlar

"MASADA ÇATIRDAMA VAR"

Bu partilerin kendi adıyla, logosuyla seçime gireceğini söylemesi de aslında bu masayla ilgili bir çatırdama olarak yorumlanabilir.

"2023'Ü GÖRMEDEN DAĞILACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Anladığımız kadarıyla bu 6'lı masada hiç kimse birbirini sevmiyor. Ama mecburiyetten bu masada oturmak zorundalar. Bu masa zoraki olduğu için devamında bu tür çatlak sesler çıktıkça zaten masa dediğimiz gibi 2023'ü görmeden dağılacak gibi gözüküyor.

6'LI MASADA KİM NE DİYOR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: ittifak-tabanı benzer partiler arasında ittifak olabilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan : DEVA, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek

Gelecek Partisi: Gelecek Partisi aylar önce seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Millet İttifakı'nı öneren ve arkasında duran biziz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Sayın Davutoğlu'nun önceki sözlerime bir serzenişi oldu.

6'LI MASADA ÖNE ÇIKAN FORMÜL ŞÖYLE;

- 6 PARTİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ORTAK ADAY GÖSTERECEK

- 6 PARTİ SEÇİMLERE TEK BİR İTTİFAKLA GİRECEK

- CHP KENDİ LOGOSU VE SADECE KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİMDE YER ALACAK

- İYİ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İYİ PARTİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

(NOT: 2018 seçimlerinde böyle olmuştu.)

- DEVA VE SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVA PARTİSİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

(NOT: Ali Babacan ve Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le çok yakın.)

- GELECEK PARTİSİ KENDİ LOGOSU VE ADAYLARIYLA SEÇİMDE YER ALACAK

(NOT: Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, seçimlere parti olarak gireceklerini açıklayan ilk partinin Gelecek Partisi olduğunu söyledi.)