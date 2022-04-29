Metrobüs kazası son dakika: Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?

Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Peki, metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?

Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi.