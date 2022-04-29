Metrobüs kazası son dakika: Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışma sonrasında metrobüs sefelerinin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Peki, metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi.
YENİ METROBÜS
Kazaya sebep olan şoförsüz aracın geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu törenle hizmete alınan Otokar Kent XL model 30 metrobüs aracından biri olması dikkat çekti.
KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Kaza görüntülerinde şoförün direksiyon başında görünmemesi akıllara "Araçta şoför yok muydu? Yoksa şoför araç içinde baygınlık mı geçirdi?" sorularını akıllara getirdi.
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- Metrobüs kazası son dakika: Metrobüs seferleri ne zaman açılacak? Metrobüs seferleri neden durdu?
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