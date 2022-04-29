Son dakika: İstanbul’da korkunç metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

İBB'NİN YENİ METROBÜSLERİ



Kazaya sebep olan aracın geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu törenle hizmete alınan Otokar Kent XL model 30 metrobüs aracından biri olması gözlerden kaçmadı.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza görüntülerinde şoförün direksiyon başında görünmemesi akıllara "Araçta şoför yok muydu? Yoksa şoför araç içinde baygınlık mı geçirdi?" sorularını akıllara getirdi.