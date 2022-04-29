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Son dakika: İstanbul'da korkunç metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da korkunç metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Beylikdüzü’nde henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüsün ise çarpışan araçlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olay yerinde yaşananları anlattı. Kaza görüntülerinde şoförün direksiyon başında görünmemesi akıllara "Araçta şoför yok muydu? Yoksa şoför araç içinde baygınlık mı geçirdi?" sorularını akıllara getirdi. Kazaya sebep olan aracın ise geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu törenle hizmete alınan metrobüs aracından biri olması gözlerden kaçmadı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR VAR

Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Olayda 10 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB'NİN YENİ METROBÜSLERİ

Kazaya sebep olan aracın geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu törenle hizmete alınan Otokar Kent XL model 30 metrobüs aracından biri olması gözlerden kaçmadı.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza görüntülerinde şoförün direksiyon başında görünmemesi akıllara "Araçta şoför yok muydu? Yoksa şoför araç içinde baygınlık mı geçirdi?" sorularını akıllara getirdi.

2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı 2 METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İşte İstanbul’da metrobüslerin çarpışma anı İŞTE İSTANBUL'DA METROBÜSLERİN ÇARPIŞMA ANI

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