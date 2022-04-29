Gaziantep merkezli flaş operasyon! Ramazan Bayramını ve 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı: 9 terörist yakalandı
Gaziantep merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ramazan Bayramını ve 1 Mayıs İşçi Bayramını kana bulamak isteyen terör örgütü DEAŞ bombacısı hücre evinde yakalandı. Habere dair detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, hem Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, hem de Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için çeşitli sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 DEAŞ'lı terörist ve 2 FETÖ mensubu terörist yakalandı.
Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda toplamda 9 terörist gözaltına alındı.
TERÖRİST BOMBA UZMANI ÇIKTI
DEAŞ'lı teröristin yakalandığı evde yapılan aramalarda da çeşitli örgütsel dokümanlar ve materyaller ele geçirildi.
DEAŞ'lı teröristin örgüt içinde bomba uzmanı olarak görev yaptığı ve bomba eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Daha önce de bombalı saldırılarda aktif olarak görev almıştı.
TERÖRİST TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde Gaziantep Adliyesi'ne getirilen DEAŞ'lı terörist, saatlerce süren sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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