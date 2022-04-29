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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'Eren-Abluka-2 Operasyonu' kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Reber' kod adlı Semih Sayılğan olduğunu açıkladı.

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