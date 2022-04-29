Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan mübarek Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşabilmenin mutluluğu içerisinde. 1 Mayıs'a denk gelen Arefe Günü'nde tatil için yola çıkacak olan vatandaşlar, otoyol ve köprülerin hangi günler ücretsiz olacağını, arefe günü ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak? İşte haberin detayları...

AREFE GÜNÜ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, belirli tarihlerde ücretsiz olacak. 2022 otoyol ve köprüler 30 Nisan 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak. Arefe Günü de ücretsiz olacak köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler: