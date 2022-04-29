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Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak?

Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Gelişi “Merhaba ey Şehr-i Ramazan” diye karşılanan Ramazan-ı Şerif’in son günlerine girildi. Rahmetin yağmur gibi yağdığı on bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Pazar gününe denk gelen bayram arefesinde tatil için yola çıkacak vatandaşlar, otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak? İşte cevaplar...

Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan mübarek Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşabilmenin mutluluğu içerisinde. 1 Mayıs'a denk gelen Arefe Günü'nde tatil için yola çıkacak olan vatandaşlar, otoyol ve köprülerin hangi günler ücretsiz olacağını, arefe günü ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Arefe Günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi? 1 Nisan 2022 Pazar günü otoyollar ve köprüler bedava mı olacak? İşte haberin detayları...

AREFE GÜNÜ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, belirli tarihlerde ücretsiz olacak. 2022 otoyol ve köprüler 30 Nisan 00.00'dan itibaren ücretsiz olacak. Arefe Günü de ücretsiz olacak köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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