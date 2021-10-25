Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Gri kategoriden "Ruken" kod adlı Songül Özgün ölü ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı,bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı bilgisi üzerine, bölgede operasyon başlatıldı.

GRİ KATEGORİYE BİR ÇİZİK

Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA'larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı. Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde teröristler çıkan çatışmada Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün'ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Bakan Soylu, Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi.Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı.



Biri Gri Kategoride 2️⃣ terörist, ölü olarak ele geçirildi.



Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 25, 2021