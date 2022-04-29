29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bakan Nebati, "İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA