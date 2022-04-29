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Son dakika: İstanbul'da bayram trafiği erken başladı! Son durum havadan görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da bayram trafiği erken başladı! Son durum havadan görüntülendi

Son dakika haberi... 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'da trafik saat 16.30 sıralarında yüzde 58 seviyesine ulaştı. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 5 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

İBB CepTrafik uygulamasında ise saat 16:30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 58 olduğu görüldü.


İlerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

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