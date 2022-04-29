Son dakika: AK Parti’den dezenformasyonla ilgili düzenleme açıklaması! İnternet yasası taslağı Devlet Bahçeli’ye iletildi



AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız." açıklamasında bulundu.