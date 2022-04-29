Son dakika: AK Parti'den dezenformasyonla ilgili düzenleme açıklaması! İnternet yasası taslağı Devlet Bahçeli'ye iletildi
Son dakika haberleri... AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, dezenformasyonla ilgili düzenlemenin Meclis'e geldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın taslağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiğini belirten Ünal, "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız" dedi.
AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız." açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız." ifadelerine yer verdi.
AK Partili Ünal sözlerine şöyle devam etti;
"Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 emekli memur Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...
- Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
- TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...