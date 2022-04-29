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Son dakika: AK Parti'den dezenformasyonla ilgili düzenleme açıklaması! İnternet yasası taslağı Devlet Bahçeli'ye iletildi

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: AK Parti’den dezenformasyonla ilgili düzenleme açıklaması! İnternet yasası taslağı Devlet Bahçeli’ye iletildi

Son dakika haberleri... AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, dezenformasyonla ilgili düzenlemenin Meclis'e geldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın taslağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiğini belirten Ünal, "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız" dedi.


AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye'den taslak halinde bize Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM'ye sunacağız." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin, 23 Nisan 2022'de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası'nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız." ifadelerine yer verdi.

AK Partili Ünal sözlerine şöyle devam etti;

"Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek. "

Dezenformasyonla mücadele yasa taslağı nedir? DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASA TASLAĞI NEDİR?

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