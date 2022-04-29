Mehmetçik girilemez denilen yerde! 81 mağara ve sığınak ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu’yla PKK’lı hainlere kaçacak delik bırakmayan Mehmetçik, bir zamanlar örgüt elebaşlarının ‘girilemez’ dediği Zap Vadisi’nin derinliklerinde teröristlerin inlerine giriyor. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.
Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler unsurları, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.
Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi.
Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.
Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar ve havan gibi ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu.
Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.
MEHMETÇİK GİRİLEMEZ DENİLEN YERDE
Kuzey Irak'ta Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesine yönelik başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunda Mehmetçiğin ilerleyişi sürüyor.
SİHA ile İHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği kara operasyonunda şuana kadar 60'a yakın PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, Bordo Bereli ve özel eğitimli komandolar Zap'ta 30 kilometre derinliğe kadar indi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlarda, teröre darbe üstüne darbe indiriliyor.
Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina Dağı bölgesinde başlatılan kara operasyonunda Bordo Bereli ve komandolar bölgeyi teröristlerden arındırıyor.
Zap Vadisi'nde yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar inen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri arasında yer alan Bordo Bereliler, bölgedeki mağaralarda arama çalışmaları başlattı.
Zap'ta teröristlere silahlı, bombalı, suikast ve ideolojik eğitimin verildiği sözde karargahı önce Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16'lar vuruldu, ardında Bordo Bereli ve özel eğitimli komandolar tarafından aramalar yapıldı.
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