Mehmetçik girilemez denilen yerde! 81 mağara ve sığınak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.