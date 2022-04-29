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Son dakika | Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika | Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-8 (MUŞ-KARTAVİN) ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT OPERASYONU” başlatıldı.


Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *588* personel *42* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

PKK’ya 42 tim 588 personelle operasyon PKK'YA 42 TİM 588 PERSONELLE OPERASYON

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