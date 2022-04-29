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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Venezuela’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Venezuelalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret ve yatırım imkanlarını ele aldık” ifadelerini kullandı.

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