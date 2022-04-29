Valilik duyurdu! İşte İstanbul’da bayram tedbirleri

Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliğinin korunması için;

İl Jandarma Komutanlığımız 5.950 personel ve 426 tim, İl Emniyet Müdürlüğümüz 24.171 personel, 3.910 ekip ve 2 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 26 unsur ile 198 personel görev yapacaktır.



Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdüreceklerdir.

Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.