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İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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İstanbul’da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

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