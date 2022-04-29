Almanya’dan küstah adım! Türk yargısının Osman Kavala kararı hazımsızlık yaptı

Tunç, şunları söyledi:

"Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması küstahlıktır. Türk yargısı bağımsızdır. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında Almanya'nın tutumu içişlerimize karışmaktır. Kabul edilemez.

Türkiye'de binlerce mahkumiyet kararı arasından Batı'nın yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı bir şekilde ilgileniliyor olmaları Gezi Olayları'nın dış destekli bir darbe girişimi olduğunu da göstermektedir."