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Almanya'dan küstah adım! Türk yargısının Osman Kavala kararı hazımsızlık yaptı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Almanya’dan küstah adım! Türk yargısının Osman Kavala kararı hazımsızlık yaptı

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala’nın, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması tepki topladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bu küstahlıktır. Türk yargısı bağımsızdır. Almanya'nın tutumu içişlerimize karışmaktır. Kabul edilemez" dedi.

Tunç, şunları söyledi:
"Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması küstahlıktır. Türk yargısı bağımsızdır. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında Almanya'nın tutumu içişlerimize karışmaktır. Kabul edilemez.

Türkiye'de binlerce mahkumiyet kararı arasından Batı'nın yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı bir şekilde ilgileniliyor olmaları Gezi Olayları'nın dış destekli bir darbe girişimi olduğunu da göstermektedir."

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.

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Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

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