Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu açıklandı | Yağmur ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatile çıkanlar için önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumunda bayramda havaların soğuyacağı belirtildi. Hazırlanan raporu değerlendiren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çok güzel haberler veremeyeceğiz. Yağmurlu ve soğuk hava geliyor" ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, yarın zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
"ÇOK GÜZEL HABERLER VEREMEYECEĞİZ"
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ramazan Bayramı'nda hava durumu ile ilgili son dakika gelen bilgileri paylaştı.
Prof. Dr. Şen, Ramazan Bayramı için hava durumu tahminlerini açıkladı. Alınan son verileri paylaşan Şen, "Cumartesi den başlayan bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amaçlı tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz. Tatilin birinci ve ikinci günü olan cumartesi, pazar günleri Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı olacak." ifadelerine yer verdi.
SICAKLIKLAR 5-6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Bayramda hava sıcaklıklarının düşeceğini belirten Şen, yağmur beklendiğini de açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Bayramın birinci ve ikinci günü olan Pazartesi ve Salı günleri ise; Marmara, Ege, Akdeniz; yağmurlu, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Fethiye, Antalya, Kuşadası ilçelerinde de yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece birden düşecek."
YAĞMUR BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR
Yağmurun doğuya geçeceğini belirten Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, "Bayramın üçüncü tatilin ise beşinci günü olan Çarşamba günü ise, yağmur öğleden sonra batıdan doğuya kayıyor. Akdeniz'in doğusu ve Anadolu yağmurlu." paylaşımında bulundu.
PERŞEMBEDEN SONRA HAVA ISINIYOR
Gelecek haftanın son günlerini de değerlendiren Şen, "Haftaya Perşembe'den sonra Ege ve Akdeniz'de hava ısınmaya başlıyor. Bu hafta sonu Cumartesi gece ve Pazar günü ise Güney Doğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sel riski var." ifadelerine yer verdi.
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