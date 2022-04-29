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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 29 Nisan vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 29 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu. Tabloya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü." dedi.

SON DAKİKA: Sağlık Baknlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (29 NİSAN)

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Sağlık Bakanı Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." dedi.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 495 bin 274 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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