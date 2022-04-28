28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi

Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Van’daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP’lilere izin verilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve HDP-DBP İl başkanlarının öldürülen bir teröristin cezanesine katılmak isterken engellendiğini açıkladı. Muhalefeti hedef alan Soylu, "HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.

Türk askeri bizi ortadan kaldıracak "TÜRK ASKERİ BİZİ ORTADAN KALDIRACAK"
PKK’nın IKBY’ye tehlikeli planı önlendi PKK'NIN IKBY'YE "TEHLİKELİ PLANI" ÖNLENDİ
HDP’li İl Başkanı hakkında gözaltı kararı HDP'Lİ İL BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA