Van'daki terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve HDP-DBP İl başkanlarının öldürülen bir teröristin cezanesine katılmak isterken engellendiğini açıkladı. Muhalefeti hedef alan Soylu, "HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.
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