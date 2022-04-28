İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yalanına TOKİ’den yanıt: Devletin denetim sisteminden habersiz





İdaremizin gelir ve giderleri; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 2'nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. İdaremiz 5018 sayılı Kanun'un kapsamı dışında olmakla beraber İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu'nun görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır. Öte yandan, TOKİ'nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Yine arsaları ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan etmek suretiyle açık artırma yöntemiyle satışını gerçekleştirerek ve ihalesini internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapmaktadır.



İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak yapılmakta, idarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, İdarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır. İdare faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uygulamaktadır. Ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkânlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır. Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulması toplumsal adalet için önemli uygulamalardır. Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır."