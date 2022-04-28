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Mehmetçik ile PKK arasında çatışma: 2 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Mehmetçik ile PKK arasında çatışma: 2 terörist öldürüldü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'ya karşı kararlı mücadele sürüyor. Operasyonlara dair yeni bir açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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