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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan '1000 vaka' hedefi için tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan ’1000 vaka’ hedefi için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, maske takma zorunluluğunun kapalı alanlarda da kaldırılmasına rağmen hala maske takmak isteyenler olabileceğini, kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yas üstü olanların kendilerini korumak amacıyla maske takmaya devam edebileceklerini söyledi. İlhan, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğunun kalkması için belirlenen 1000 vaka hedefinin ise yaz döneminde yakalanabileceğini belirtti.

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