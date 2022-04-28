Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Helalleşme ile başladı kavgalaşmayla yola devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız" açıklamasına ilişkin, "Kavgayla adaylık olmaz. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye'yi götürür. Onun için kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var." dedi.

Bahçeli, iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının 12 dakika sürdüğünün anımsatılması üzerine, Kılıçdaroğlu ile okul arkadaşı olduğunu belirtti ve okullarından biri Aydın Güven Gürkan, diğeri Kılıçdaroğlu olmak üzere sosyal demokrat çizgide iki genel başkan çıktığını söyledi.

Bahçeli, "O zaman meşhur Gandi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında çok sert üslup kullandığını ifade eden Bahçeli, "Tarihe kayıt düşen üsluplardır. Tavsiyem, Türkiye gergindir, ekonomik yönden önemli sıkıntıları vardır, uzun yıllar terörle karşı karşıya kalmıştır, komşu ülke ve coğrafyalarda sıcak savaşlar ve çatışmalar yaşanmaktadır. Böyle bir ortam içerisinde Türkiye'nin istikrara ve yumuşak bir iklime ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir ortamı germeye kimsenin hakkı bulunmadığını belirten Bahçeli, tahrik edici, şiddeti körükleyici, hakaret içerikli ifadelerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.