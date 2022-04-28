Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Suudi Arabsitan ile yeni bir dönemin başlaması gayreti içinde olacağız İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Ziyaretim yeni bir dönemin kapılarını arayalacaktır." dedi. Türkiye'deki ABD-Rusya esir takasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "MİT'in devreye girmesiyle takas gerçekleşti, Putin'in teşekkür etmek için aradı." dedi. Başkan Erdoğan, kendisine tehditler savuran CHP'li Özgür Özel'e de dava açacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ramazan aynı zamanda dayanışma, dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendirme ayıdır. Bölgemizde sükunun hakim kılınması, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Aramızdaki siyasi, askeri, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.
Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı Suudi yatırımcıları ülkemize çeken noktaların başında geliyor. Bu yıl Hac ve umrenin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.
Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Tehditlerin karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve işbirliği bölgenin istikrarı bakımından zaruridir. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun her fırsatta altını çiziyorum. Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı noktasında ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum.
PUTİN'LE GÖRÜŞME
Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Guterres bize uğradı, sonra Moskova'ya geçti, sayın Putin'le, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı, görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Putin'le yaptığım görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, ABD'nin de Moskova'da vatandaşlarının esir alınması. Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. MİT'in devreye girmesiyle Ankara'da takas gerçekleşti. Bunun için Putin bize teşekkürde bulundu. 'Sizlerin bu konularda attığınzı adımlara inanıyrouz, son adım da olumlu gelişme oldu, bundan dolayı teşekkür içina radım' dedi. Bundan sonra da sıkı temas halinde olalım, süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir.
BİDEN'LA DA GÖRÜŞME OLACAK MI?
Sayın Putin zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Biden ararsa onunla da bu görüşmeyi yaparız. Mesele kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir.
YENİ ADIMLAR YOLDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması ve yeni işbirliklerine kapı aralanması bekleniyor.
Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ziyaret toplamda 2 gün sürecek. Son birkaç ay içerisinde gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile birlikte üst düzey temasların ardından bu görüşmenin bölgesel görüşmeler açısından oldukça önemli.
Bu kritik ziyarette neler konuşulacak? Görüşmelerde öncelikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirilmiş olacak. Bunun dışında iş birliğinin geliştirmesi imkanlarıyla birlikte tüm konuların detaylı bir şekilde görüşülecek.
Erdoğan'ın gündeminde Doğu Akdeniz ve Arap yarımadasından Avrupa'ya uzanacak enerji projeleriyle birlikte bölgesel barış gibi başlıkların da hiç kuşkusuz detaylı bir şekilde görüşüleceğini ifade edebiliriz.
Ankara ve Riyad'ın gündeminde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım anlaşmaları, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım ve savunma sanayii gibi bir dizi iş birliği buluyor.
Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "örtülü ambargonun" Başkan Erdoğan'ın Riyad ziyareti sonrası kalkacağını ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki işlerine kaldıkları yerden devam edeceğini belirtiliyor.
İLK ADIMLAR 2020'DE ATILMIŞTI
İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme adımları, Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmasıyla başlamıştı.
Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'in Kasım ayındaki telefon konuşmasını, İslam İş Birliği Teşkilatının Nijer'de yapılan toplantısında her iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ılımlı açıklamalar izlemişti.
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Güçlü bir Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı yalnızca ülkelerimiz için değil, bütün bölgemiz için faydalı olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca geçtiğimiz sene Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
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