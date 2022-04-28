Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Bu zatın ifadeleri, vekil olduğu için cezai dava olamayacak ama manevi tazminat için avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse avukatlarımız davalarını açacaklar. Dokunulmazlığı olan var olmayan var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'lik iş kalmadı artık bitti o iş. Burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası kalmadı. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Başka ülkelerin hukuku var da bizim yok mu? Türkiye'de yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan ki bunun bedelini ödeyecektir.

BİDEN'LA DA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Sayın Putin zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Biden ararsa onunla da bu görüşmeyi yaparız. Mesele kimin ne zaman kiminle görüşeceği meselesidir.

YENİ ADIMLAR YOLDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması ve yeni işbirliklerine kapı aralanması bekleniyor.

Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ziyaret toplamda 2 gün sürecek. Son birkaç ay içerisinde gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile birlikte üst düzey temasların ardından bu görüşmenin bölgesel görüşmeler açısından oldukça önemli.