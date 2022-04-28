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9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 gün resmi tatil olan Ramazan Bayram tatili, geçtiğimiz yıllarda hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olarak idrak edilmişti. Benzer uygulamanın bu sene de olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı?

9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından Ramazan Bayramı ilgili karar bekleniyordu. Henüz bayram tatiline ilişkin karar çıkmazken bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, birleşti mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte, 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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