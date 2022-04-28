9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından Ramazan Bayramı ilgili karar bekleniyordu. Henüz bayram tatiline ilişkin karar çıkmazken bayram tatili kaç gün oldu, uzatıldı mı, birleşti mi? sorularına yanıt aranıyor. İşte, 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı?