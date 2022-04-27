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İstanbul Mushafı tanıtımı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İstanbul dünyaya yön vermiştir

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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İstanbul Mushafı tanıtımı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İstanbul dünyaya yön vermiştir

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul Mushafı" tanıtımında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

İstanbul Mushafı tanıtım toplantısı nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı, şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum. Özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir. Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir.

Sanaatkarlar Mushaf'ı Şerif geleneğine başka bir boyut kazandırmışlardır. Hamd olsun, asırlar boyunca kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Hayatımızın her alanında, özellikle geleneği olan sanatları korumamız gerekiyor. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihmizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum.

Rabbim Hüseyin Kutlu hocamızdan razı olsun.

Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne tanık olmuştur. Son 3 asırdır ise ABD ve Avrupa kültürü dünyaya damga vurmuştur. Yumuşak güç unsurları denen içerikleriyle gündeme gelmiştir. Dilini ve mesajlarını siz üretmiyorsanız, sizi esir alan bir silaha dönüşür.

Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, Dünya yeniden ırkçılığın, ayrımcılığın, islam düşmanlığının arttığı bir yere dönüşmüştür.

MUSHAF GELENEĞİ İHYA EDİLDİ

Hattat Hüseyin Kutlu'nun yetiştirdiği hüsnühat talebeleri ile tezhip ve cilt gibi farklı alanlarda uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekibin yıllar süren çalışmaları sonucu hazırlanan eser, 10 ciltten oluşuyor.

Mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine, cildinden tıpkı basımına kadar her aşaması Kanlıca İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi'nde hazırlanan Kur'an-ı Kerim, 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya ediyor.

Mushafta, Endülüs, Memlük, İlhanlı-Celayir, Türkmen dönemleri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür ve Safevi dönemlerini takip eden Osmanlı'nın ilk ve son dönemlerinden bugüne kadar uzanan ekoller ve üsluplar özü itibariyle temsil ediliyor.

1001 FARKLI TASARIM KULLANILDI

İslam Medeniyetinin miras bıraktığı mushaf sanatlarının tümüne, sure başlığı, cüz gülleri, cilt deseni, hatime sayfaları, zahriyeler ve ser-levhalar gibi mushafın farklı bölümlerinde yer veriliyor.

Teknik ve sanatsal özellikleriyle benzersiz bir çalışma olan İstanbul Mushafı'nda 1001 farklı tasarımda durak, 14 farklı secde gülü ve aşr gülleri, 30 farklı cüz gülü, 120 hizip gülü ve 114 sure için ayrı tasarımlarda sure başlığı yer alıyor.

Eserin orijinali Başkan Erdoğan'a takdim edildikten sonra, orijinalinde kullanılan el yapımı aharlı kağıtlara, geliştirilen özel yöntem ve teknikle gerçekleştirilen 1000 takım tıpkıbasımı da İslam Dünyasının devlet başkanlarına, din adamlarına, belli başlı kütüphanelere ve önemli camilere hediye edilecek.

İstanbul mushafının tanıtımına katılacak İSTANBUL MUSHAFININ TANITIMINA KATILACAK

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