İstanbul’da film sahnelerini aratmayan operasyon! Piyasaya süreceklerdi! 15 milyonluk sahte döviz ele geçirildi

BANKNOTLARDAKİ PARA KAĞITLARINDAKİ "LİBYA MERKEZ BANKASI" İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kalpazanlara yönelik ikinci operasyon Kâğıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Kağıthane'de bir adreste sahte dolar ve madeni paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit eden Mali Şube Polisi, depoya baskın düzenledi. Operasyonda sahte 79 bin dolar ve sahte bin 358 madeni euro ele geçirildi.