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Başkan Erdoğan İstanbul’da! İstanbul mushafının tanıtımına katılacak

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 13:33
Türkiye'de hazırlanan ve bin 400 yıllık "Mushaf" geleneğini bir araya getiren el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı için Çamlıca Camisinde özel bir tören düzenlenecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Dertayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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