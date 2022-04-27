Başkan Erdoğan İstanbul’da! İstanbul mushafının tanıtımına katılacak

Türkiye'de hazırlanan ve bin 400 yıllık "Mushaf" geleneğini bir araya getiren el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı için Çamlıca Camisinde özel bir tören düzenlenecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Dertayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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