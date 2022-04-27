Ekrem İmamoğlu İBB üzerinden yakınlarını servet sahibi yaptı! Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ihale skandalları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun yakınındaki Eyüp Subaşı’nın, eşinin ve oğlunun 3 şirketine İBB, 471 milyonluk ihale kıyağı bu kadarına da pes dedirtti. 2019 seçimlerinden sonra kurulan ve ihalelere girmeye yeterli olmayan Subaşı ailesinin şirketlerinin belediye iştiraki Kültür A.Ş tarafından yapılan adrese teslim ihalelerle ihya edildiği ortaya çıktı. Raporda, adrese teslim ihalelerden özel reklam şirketleri 26 milyon İBB ise 9 milyon zarara uğratıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki skandallar bitmiyor. İBB, "Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım, Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi" ihalesini İBB iştirak şirketi Kültür A.Ş,'ye verdikten sonra Kültür A,Ş.'nin de davet usulü yaptığı ihalelerle yeterliliği olmayan şirketlere adrese teslim ihaleleri verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin de soruşturmasına konu olan ihalelerin, Kültür A.Ş. tarafından 19 kısma bölündükten sonra alt yüklenici olarak firmalara verildiği, bu şirketlerden 3'ünün ise Subaşı ailesine ait olduğu belirlendi.
KİM BU EYÜP SUBAŞI ?
Eyüp Subası'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından 471 milyonluk ihale verildi. Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.
167 BİN LİRA FAZLADAN ÖDEME
Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzalardı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı.
ÖZEL REKLAM ŞİRKETLERİ 26 MİLYON, İBB 9 MİLYON 278 BİN ZARARA UĞRATILDI
Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. tarafından, açık hava reklamcılığı piyasasında faaliyet gösteren ve ana faaliyet konusu "reklamcılık" olan müşteri "özel reklam şirketlerinden" alınan muhtelif vinil reklam afişi baskı ve montaj işlerinin, piyasa rayici üzerinde alt yüklenici Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine verildi.
Söz konusu işler gerçekte yapılmadığı halde, müşteri "özel reklam şirketlerinden" bedellerinin tahsil edilerek bir kısmının gerçekte alınmayan hizmet karşılığı alt yüklenici Genç Popülist şirketine aktarıldı. Bu suretle İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri Kültür A.Ş, 8 milyon 303 bin lira, Medya A.Ş. 974 bin lira, özel reklam şirketleri ise 26 milyon 224 bin lira zarara uğratıldı. Subaşı ailesine ait alt yüklenici Gülşah Subaşı'nın şirketi Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketi ise 9 milyon 278 lira tutarında haksız menfaat sağladı.
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