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Başkan Erdoğan TÜRGEV heyetini kabul etti

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Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Başkan Erdoğan TÜRGEV heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı heyetini kabul etti. Kabule Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

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