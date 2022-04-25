Hadsizliğini zirveye taşıdı: CHP’li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tehditler savurdu

TANRIKULU'NDAN TEHDİTLER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.