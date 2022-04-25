Hadsizliğini zirveye taşıdı: CHP'li Özgür Özel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu
Gezi Parkı Davası'nda tutuklu sanık Osman Kavala "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kavala hakkında verilen karar sonrası HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde Başkan Erdoğan'a yönelik tehditler savurdu. Özel "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.
HEDEF YENİDEN BAŞKAN ERDOĞAN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEHDİT
Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.
TANRIKULU'NDAN TEHDİTLER
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.
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