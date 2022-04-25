Ukrayna-Rusya savaşında barış için ilk durak Ankara! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile görüştü

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

"İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENMELİ"

Başkan Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Süreci'nin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

"BM İLE YAKIN ÇALIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.