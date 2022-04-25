Ukrayna-Rusya savaşında barış için ilk durak Ankara! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile görüştü
Hafta içinde Moskova ve Kiev’e giderek üçüncü ayına giren işgalde barış umudu arayacak BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk durağı Ankara. Guterres, Ukrayna ve Rusya liderlerini buluşturmayı hedefleyen Başkan Erdoğan ile bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.
"İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENMELİ"
Başkan Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Süreci'nin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.
"BM İLE YAKIN ÇALIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ankara'yı ziyaretinin ardından yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.
Söz konusu ziyaret, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yönelik 'Dünya 5'ten büyüktür' itirazını yüksek sesle dillendirdiği bir döneme rastlıyor. Savaşı sona erdirmek için bir diyalog süreci başlatmak istediğini söyleyen Guterres'in Ankara ziyareti bu anlamda dikkat çekiyor. İşgalin başlamasının ardından Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez Antalya'da buluşturan Türkiye, ayrıca İstanbul'da iki ülkenin müzakere heyetlerini ağırlamıştı. İşgali kınayan Ankara, iki ülke liderlerini bir masa etrafında buluşturmaya yönelik çabalarını sürdürüyor.
ZELENSKİY GUTERRES'E TEPKİ GÖSTERDİ
Guterres, Türkiye temaslarının ardından yarın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Perşembe ise Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Her iki ziyaret, Guterres'in işgalin başından beri krizin çözümüne dair attığı ilk büyük adım oldu. Guterres, işgalin başından beri Zelenskiy ile sadece bir kez, 26 Mart'ta telefonla iletişim kurdu. Putin ise BM Genel Sekreteri ile iletişim kurmayı reddetti. Zelenski, Guterres'i, ilk durağının Rusya olmasından ötürü de eleştirdi. "Bu kararın bir mantığı yok" diyen Zelenskiy, "Savaş Ukrayna'da. Moskova sokaklarında ceset yok. Mantıklı olan önce buraya gelip işgalin sonuçlarını görmek olurdu" şeklinde konuştu.
RUSYA ODESA'YI FÜZELERLE VURDU: 8 ÖLÜ
İşgal üçüncü ayına girerken Rusya, şu ana dek saldırılardan görece daha az etkilenen güneydeki Odesa kentini vurdu. Bir füzenin sivil binaya isabet etmesi sonucu biri bebek sekiz kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca yakınlardaki bir depo da vuruldu. Moskova, depoda Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tutulduğunu açıkladı. Söz konusu saldırı, Rus ordusunun, Ukrayna'nın güneyini boydan boya ele geçirerek Moldova'daki Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesine erişim sağlamayı hedeflediklerini açıklaması sonrasında yaşandı. Transdinyester'e ulaşma hedefi, Mariupol'den sonra Rus ordusunun Odesa kentine yöneleceği anlamına geliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. Twitter'dan bir açıklama yapan Zelenski ise görüşmede Erdoğan'dan, Azovstal çelik fabrikası dahil Mariupol'deki sivillerin acilen tahliyesi için destek istediğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Öte yandan Mariupol'deki duruma dikkat çeken BM, sivillerin tahliyesi için "çatışmalara derhal son verilmesi" çağrısında bulundu.
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