Teröristler Gare ve Kandil’e kaçıyor! PKK'ya darbe üstüne darbe
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da desteği sınır ötesi ve yurt içinde başlattığı hava destekli kara operasyonları devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 54 oldu. Ağır darbe alan teröristlerin, Gare ve Kandil’e doğru geri çekilerek kaçtığı öğrenildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda komandolar ve Bordo Bereliler, Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi'nde güvenli bölgeler oluşturmak amacıyla bölgeyi PKK'dan temizliyor.
TSK'nın seçkin birliklerinin katıldı son dönemlerin en kapsamlı operasyonunda şuana kadar 54 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede bulunan mağara, tüneller ile sığınaklar bulunarak imha edildi.
Komandoların ele geçirdiği sığınak, mağara ve tünelleri terk eden teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılarda bir bir imha edildi. Mehmetçik tarafından PKK'dan temizlenen tepelere yerleşen komandolar ve Bordo Bereliler kurdukları geçici üs bölgelerine Baykuş Gözü termal kamera ile ağır makineli silahlar yerleştirildi.
Operasyon kapsamında Zap ve Avaşi-Basyan bölgesi de havadan İHA ve SİHA'larla kontrol altına alındı. Bölgede alan hâkimiyetini büyük oranda sağlayan Mehmetçik, ağır darbe alan teröristlerin, Gare ve Kandil'e doğru kaçtıkları belirlendi.
GABBAR'DA ABLUKA
Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor.
Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
CEZALANDIRMA OPERASYONU SÜRÜYOR
Surıye'nin kuzeyinde 1 polis özel harekât memurunun şehit olduğu saldırıdan sonra bölgede komandolar tarafından başlatılan cezalandırma operasyonunda PKK/YPG'ye son dönemlerin en ağır darbesi vuruldu.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
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