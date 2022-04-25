Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntü: Mağarada kıskaç! Teröristlerin yakalanma anları böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağaranın önünde gözaltına alınma anlarının kaydı paylaşıldı. Öte yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevrileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.
Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.
Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.
MEHMETÇİK ADIM ADIM İLERLİYOR
Karadan bordobereliler ilerlerken havadan da Türk jetleri destek sağlıyor.
Bu kapsamda 56 terörist öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor. Kahraman askerlerimiz operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.
TERÖRİSTLERİN YAKALANMA ANLARI
Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.
Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.
Diğer yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevrileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.
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