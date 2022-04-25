Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’ndan yeni görüntü: Mağarada kıskaç! Teröristlerin yakalanma anları böyle görüntülendi





TERÖRİSTLERİN YAKALANMA ANLARI

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.