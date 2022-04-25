25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin gerçekleştirileceği Yüce Divan Salonu'na geçerek programa iştirak etti.


ANAYASA TARİHİ GALERİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni kapsamında düzenlenen Anayasa Tarihi Galerisinin açılışına katıldı.

Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı.




A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA