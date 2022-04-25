Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.
Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra törenin gerçekleştirileceği Yüce Divan Salonu'na geçerek programa iştirak etti.
ANAYASA TARİHİ GALERİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni kapsamında düzenlenen Anayasa Tarihi Galerisinin açılışına katıldı.
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