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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla, planlandığı şekilde devam ediyor" dedi. Akar, "Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:17
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Operasyonumuz büyük bir başarıyla, planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Pençe Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği, Zap'a 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde, sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Mehmetçiğin bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız." diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, "Yurt içi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.