Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015'ten itibaren yeni bir safhaya geçildiğini hatırlatan Akar, "Yurt içi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 991 oldu. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.