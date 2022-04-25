Son dakika: BBP Başkanı Mustafa Destici’den A Haber’de önemli açıklamalar

EKONOMİ GÜNDEMİ

Vatandaşın 1. gündem maddesi ekonomidir.

Bir hal yasayı yakında çıkacak. Fırsatçı kim değil ortaya çıkacak. Fahiş fiyat uygulayan marketler kapatılmalıdır.

Emekli maaşı konusunu Başkan Erdoğan ile konuştuk.

2500 TL üzerinden düşük maaş alan emekliler maaş almalı.

ESAD İLE ARACI OLMA TEKLİFİ KİMDEN GELDİ?

(Esad ile müzakere) O dönemde Dışişleri'ne gelen teklifi ilettik ve bu durumun uygun olmadığı yanıtı aldık. Dış politikayı milli olarak görüyoruz.

Biz BBP olarak üzerimize düşeni yaptık. Ülkemizin yararına olmadığı için evet demedik.

SIĞINMACI TARTIŞMALARINA NASIL BAKIYOR?

Demografik yapının tehdit edilmesi konusunda vatandaşlarımızın endişesi var. Önümüzdeki probleme göre karar almak lazım.

Nihayetinde bu insanların iç savaş bittikten sonra memleketlerine dönmesini istiyoruz.

Biz olaya insani ve vicdani olarak bakıyoruz. Sığınmacıların insani bir şekilde dönmesini istiyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu. O gece gerçekten bir ibret gecesiydi. Bir darbe girişimi yaşandı. Ben bunu Mısır'da gördüm.

Başkanlık sistemini başından beri savunduk. İstikrar bizim için önemlidir.

Devletin varlığı ve bütünlüğü ilkesi sürdükçe biz Cumhur İttifakı'ndayız. Teklifler aldık ama safımız bellidir.

Türkiye Cumhuriyeti tüm gücüyle Azerbaycan Karabağ'da yer aldı.

6'LI MASA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Dışarıdan birisini arıyorlar. Kendileri buna uymuyor mu? 6'lı masanın dışarıdan aday arayışı kendilerine hakarettir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyorlar. Adından başka ne var?

Bize düşen Türkiye'yi daha özgürleştirmek ve yeni anayasa yapmak. Neden Başkan Erdoğan'ın teklifine (muhalefet) evet demediler.

Muhsin Yazıcıoğlu, HDP ile görüşmelerde olmazdı.

"1915" SÖZDE ERMENİ SOYKRIIMI AÇIKLAMALARI

HDP'li Garo Paylan'ın 1915 açıklaması o kadar hadsiz ve alçakçadır. Kılıçdaroğlu Tanrıkulu'na tepki vermeliydi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Mustafa Destici, Eskişehir'de doğdu.1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı.