Son dakika: BBP Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalar
Son dakika haberi | Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündemin sıcak başlıklarını ve merak edilenleri A Haber canlı yayında yanıtladı. Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında detayları paylaşan Destici, "Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu nezaket ziyaretidir. Camiamıza verilen önemin göstergesidir." dedi.
SON DAKİKA: Yazar Melih Altınok soruyor, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
GEZİ DAVASI
Gezi bir provokasyondu. Gezi'den kaos planı çıkardılar. Amaç hükümeti düşürmekti ve bu çok net ve açık ortadaydı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE NE KONUŞTULAR?
Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu nezaket ziyaretidir. Camiamıza verilen önemin göstergesidir.
Görüşmede Başkan Erdoğan ülke gündemini çok rahatça bize açıkladı. Biz de ona görüşlerimizi ilettik. Azerbaycan, Ukrayna-Rusya ve bölgesel konuları ele aldık.
EKONOMİ GÜNDEMİ
Vatandaşın 1. gündem maddesi ekonomidir.
Bir hal yasayı yakında çıkacak. Fırsatçı kim değil ortaya çıkacak. Fahiş fiyat uygulayan marketler kapatılmalıdır.
Emekli maaşı konusunu Başkan Erdoğan ile konuştuk.
2500 TL üzerinden düşük maaş alan emekliler maaş almalı.
ESAD İLE ARACI OLMA TEKLİFİ KİMDEN GELDİ?
(Esad ile müzakere) O dönemde Dışişleri'ne gelen teklifi ilettik ve bu durumun uygun olmadığı yanıtı aldık. Dış politikayı milli olarak görüyoruz.
Biz BBP olarak üzerimize düşeni yaptık. Ülkemizin yararına olmadığı için evet demedik.
SIĞINMACI TARTIŞMALARINA NASIL BAKIYOR?
Demografik yapının tehdit edilmesi konusunda vatandaşlarımızın endişesi var. Önümüzdeki probleme göre karar almak lazım.
Nihayetinde bu insanların iç savaş bittikten sonra memleketlerine dönmesini istiyoruz.
Biz olaya insani ve vicdani olarak bakıyoruz. Sığınmacıların insani bir şekilde dönmesini istiyoruz.
CUMHUR İTTİFAKI MESAJI
Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu. O gece gerçekten bir ibret gecesiydi. Bir darbe girişimi yaşandı. Ben bunu Mısır'da gördüm.
Başkanlık sistemini başından beri savunduk. İstikrar bizim için önemlidir.
Devletin varlığı ve bütünlüğü ilkesi sürdükçe biz Cumhur İttifakı'ndayız. Teklifler aldık ama safımız bellidir.
Türkiye Cumhuriyeti tüm gücüyle Azerbaycan Karabağ'da yer aldı.
6'LI MASA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
Dışarıdan birisini arıyorlar. Kendileri buna uymuyor mu? 6'lı masanın dışarıdan aday arayışı kendilerine hakarettir.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyorlar. Adından başka ne var?
Bize düşen Türkiye'yi daha özgürleştirmek ve yeni anayasa yapmak. Neden Başkan Erdoğan'ın teklifine (muhalefet) evet demediler.
Muhsin Yazıcıoğlu, HDP ile görüşmelerde olmazdı.
"1915" SÖZDE ERMENİ SOYKRIIMI AÇIKLAMALARI
HDP'li Garo Paylan'ın 1915 açıklaması o kadar hadsiz ve alçakçadır. Kılıçdaroğlu Tanrıkulu'na tepki vermeliydi.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?
Mustafa Destici, Eskişehir'de doğdu.1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı.
2007'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'nde Yalçın Topçu'nun listesinden genel sekreter seçildi.
2011 genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi.
Saadet Partisi ile ittifak kararı ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisi'nden istifa ederek Saadet Partisi çatısı altında Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerine Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi.
Ancak Saadet Partisi seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi ve 12 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçildi.
2018 Türkiye genel seçimlerine adalet ve kalkınma partisinin Ankara 2. bölge milletvekili listesinin ilk sırasından katılmış ve milletvekili seçilmiştir.
BAŞKAN ERDOĞAN, DESTİCİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyaret 1 saatten fazla sürdü.
Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNANLARI SELAMLADI
Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.
Başkan Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi ziyareti 1 saatten fazla sürdü.
Destici, Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafzılarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti. Erdoğan saat 15.00 sıralarında BBP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
Kritik görüşmede kamuoyundaki güncel konular masadaydı.
Asgari ücret, emekli ikramiyeleri, hal yasası gibi konularla birlikte 2023 seçimlerine yönelik ittifakın güçlendirilmesi vurgulandı ve yol haritası ele alındı.
Daha sonra Başkan Erdoğan buradan Külliye'ye geçti.
DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKI'NDA TEREDDÜT YOK
BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, "Herhangi bir tereddüt yok. Cumhur ittifakı üç parti olarak devam edecek. Sağlam bir şekilde MHP ile birlikte ittifakın içindeyiz, mücadele gücümüz daha da artacak." demişti.
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