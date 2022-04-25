Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıkladı...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısına liderlik ediyor. Erdoğan'ın kurmayları toplantıya katılırken masada kritik konular var. En merak edilen konu ise, bayram tatili ile ilgili alınacak karar... Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu.