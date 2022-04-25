Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıkladı...
Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı kararları ile belli olacak. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıkladı...
Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saatler 17.00'yi gösterirken başladı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışındaki gündem ve ekonomik gelişmeler ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 25 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Başkan Erdoğan açıkladı...
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısına liderlik ediyor. Erdoğan'ın kurmayları toplantıya katılırken masada kritik konular var. En merak edilen konu ise, bayram tatili ile ilgili alınacak karar... Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Kabine Toplantısında, Bakanlar Kurulu Pençe Kilit ve Eren-Abluka operasyonlarını ele alacak. Operasyonlar tüm ayrıntıları ile değerlendirilecek. Bakan Akar ve Bakan Soylu operasyonlarla ilgili bilgilendirme yapacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine Toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu başlığı hiç kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Savaşın geldiği son nokta değerlendirilecek, arabuluculuk için atılacak adımlar konuşulacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak, sahadaki bilgileri aktaracak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE AÇIKLANACAK
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram 3 gün sürecek. Tatilin uzatılmaması halinde Perşembe günü iş başı yapılacak. Ancak iç turizmi hareketlendirmek için Perşembe ve Cuma gününün bağlanması ve tatilin 9 güne çıkarılması gündemde. Peki, 'Bayram tatili kaç gün olacak?'. Bu sorunun yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE KABİNE TOPLANTISINDA
Kabine Toplantısında ekonomideki son gelişmeler, fahiş fiyatlar, enflasyon da ele alınacak. Atılacak adımlar belirlenecek ve Başkan Erdoğan kamuoyuna duyuracak.
MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI: Bir diğer dış politika gündemi de İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Başkan Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar değerlendirilecek.
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