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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Almanya'ya gidecek! 'Ukrayna' toplantısına katılacak

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Almanya’ya gidecek! ’Ukrayna’ toplantısına katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarın Ukrayna konulu toplantıya katılmak üzere Almanya'ya gidecek. NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde, Akar'ın da katılacağı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

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