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Son dakika | Suriye'de PKK-YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika | Suriye’de PKK-YPG’ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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