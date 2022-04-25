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Kuzey Kore'den gece vakti askeri geçit töreni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Kuzey Kore’den gece vakti askeri geçit töreni

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Pyongyang kent merkezinde askeri geçit töreni düzenlendi.

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